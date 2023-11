Poi ha aggiunto scherzando: "Non sono sicura che stia funzionando".

Voci sulla gravidanza di Suki, che è legata all'attore 37enne di "The Batman" dal 2018, circolavano da mesi. Adesso però sembra esserci una conferma ufficiale, sebbene nessuno dei due interessati abbia ancora rilasciato commenti a proposito.



La Waterhouse in realtà aveva già mostrato il pancino in crescita in altre occasioni, alimentando le voci secondo cui fosse incinta del suo primo figlio con l'ex attore di "Twilight".

I due sono legati sentimentalmente dal 2018, ma hanno tenuto la loro relazione sempre lontana dai riflettori.

Il loro debutto sul tappeto rosso risale al dicembre 2022, seguito dal Met Gala all'inizio di quest'anno, al quale hanno partecipato insieme.

All'inizio di febbraio di quest'anno la Waterhouse ha parlato per la prima volta della sua storia d'amore con Pattinson durante un'intervista con il Sunday Times sottolineando: "Sono scioccata di essere così felice con qualcuno da quasi cinque anni".

E poi ha aggiunto: "Sono sempre incredibilmente emozionato quando vedo il suo nome apparire [sul mio telefono] o anche un messaggio, e penso che lui provi lo stesso per me. Abbiamo sempre così tanto da dirci e lo trovo divertente".

Dal 2011 al 2013 la Waterhouse ha anche frequentato il musicista Miles Kane e dal 2016 al 2017 ha avuto una relazione con l'attore di "Star Wars" Diego Luna.

Quanti anni sono stati insieme Robert Pattinson e Kristen Stewart?

In quanto a Pattinson, la sua relazione più lunga, prima della Waterhouse, è stata quella con la sua co-protagonista nel franchise di "Twilight", Kristen Stewart, da cui si è separato nel 2013, dopo oltre 4 anni. Per molto tempo, i due hanno deciso di non parlare della loro vita privata e non hanno confermato esplicitamente una relazione, ma fotografie di stampa e resoconti di testimoni oculari hanno spinto l'attenzione dei media e le speculazioni dei fan. Tuttavia, la Stewart ha riconosciuto ufficialmente la sua relazione con Pattinson per la prima volta nel luglio 2012, quando Us Weekly ha pubblicato le sue foto con il regista Rupert Sanders, 19 anni più vecchio di lei. La relazione con Pattinson è andata avanti ancora fino al 2013 per poi concludersi definitivamente.

Nel settembre 2014 Pattinson ha iniziato a frequentare la cantante FKA Twigs. La coppia si è separata nell'estate del 2017.