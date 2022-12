Robert Pattinson e Suki Waterhouse, primo red carpet di coppia dopo 4 anni insieme

Dopo quattro anni dall’inizio della loro storia d’amore i due si sono mostrati finalmente insieme per la sfilata uomo autunno 2023 di Dior in Egitto. Tra loro e a favore di flash, sorrisi e sguardi complici se mai ci fosse da confermare proprio ufficialmente l'amore che i paparazzi avevano diverse volte "rubato" negli ultimi anni.

QUATTRO ANNI INSIEME - Robert Pattinson e Suki Waterhouse hanno iniziato a frequentarsi dal 2018. Quattro anni di amore riservatissimo che hanno tenuto lontano dai riflettori finora. Stando a PageSix, la relazione tra i due è diventata più seria quando hanno trascorso insieme la quarantena nel 2020.



A FEBBRAIO L'ACCENNO ALLA RELAZIONE - A febbraio, Robert Pattinson durante un'intervista a proposito dell'uscita del suo ultimo film da protagonista, "The Batman", aveva menzionato per la prima volta la fidanzata. A GQ aveva accennato "alla sua ragazza" che lo aveva consigliato per la scelta del luogo dell'intervista e che lo aveva trollato quando per riparare la caldaia di casa era arrivato un idraulico fan dei film della Dc Comics.

LE STORIE PASSATE - Prima di Suki, Pattinson è stato protagonsita della love story da copertina con la collega Kristen Stewart, terminata con il tradimento pubblico di lei (con il regista Rupert Sanders). L'attore ha ritrovato l’amore con la cantante FKA Twigs. Tre anni insieme e poi l'addio. Anche Suki Waterhouse ha alle spalle una relazione lunga (dal 2013 al 2017) con Bradley Cooper oltre a quelle con James Marsden, Natt Wolf e Diego Luna.

PER PATTINSON UN "BATMAN 2" - Dopo il successo al box office mondiale di "The Batman" è arrivata l'ufficialità che ci sarà un sequel del cinecomic con Robert Pattinson sarà ancora nei panni dell'Uomo Pipistrello ancora diretto da Matt Reeves. Il film si è affermato come uno dei maggiori successi del 2022 e oltre a godere del plauso quasi unanime della critica specializzata, ha raccolto anche la considerevole cifra di 770 milioni di dollari al box-office globale, contribuendo a riportare il pubblico nelle sale dopo la pandemia. Ma i fan dovranno attendere almeno fino al 2025 per vedere una nuova avventura al cinema, secondo le ultime notizie.