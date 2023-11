Moda, Robert Pattinson modello perfetto: il suo stile senza tempo

Robert Pattinson, ambassador di Dior, presenta le proposte senza tempo della capsule Icons, concepite per ogni occasione, adatte ad essere indossate di giorno, come di sera. Dallo stile sartoriale allo sportswear, dalla maglieria al denim, ogni capo - disegnato da Kim Jones - si distingue per la sua purezza e per l'arte del dettaglio. I colori esprimono l'understatement: dal nero ai grigi, dai beige al panna. Tonalità classiche, tenui, naturali.



Nel video e negli scatti della nuova campagna, i look presentati da Robert Pattinson appaiono immersi in una luce naturale e intendono trasmettere la raffinata sobrietà della nuova linea di abiti, spiega la maison francese. I modelli esaltano alcuni dei suoi codici identificativi, come il colore grigio o il motivo Dior Oblique, che ornano la fodera di alcune giacche. Menzione speciale anche per la borsa a spalla Gallop, disponibile in versione mini, e rifinita da una brillante fibbia in alluminio. Un abbigliamento concepito per essere eterno, quintessenza dell'eccellenza.