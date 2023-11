Moda: Matteo Bocelli è il modello più desiderato del momento

Il cantante Matteo Bocelli, secondogenito del celebre tenore Andrea, è il protagonista di una campagna moda che rimanda ad atmosfere da "Dolce Vita" . Un viaggio per raccontare i fasti e il glamour delle giornate dei vip spese tra jet privati, barche di lusso, gite in cabriolet e momenti speciali ambientati nel parco di una villa da sogno in Toscana: quella della sua famiglia.



Matteo Bocelli e Oriola Marashi, cantante anche lei e modella di nazionalità albanese, sono i volti della nuova campagna pubblicitaria Guess Holiday 2023, ambientata sulla costa di Forte dei Marmi, ai Bagni Alpemare. In particolare, lo shooting - curato dal duo femminile ucraino Vicoolya e Saida, sotto l'occhio vigile di Paul Marciano, Chief Creative Officer di Guess - si è svolto presso Villa Alpebella, oggi di proprietà della famiglia Bocelli. L'elegante dimora è appartenuta, in precedenza, a Oliviero Camparini, che l'ha trasformata in uno dei più famosi locali notturni d'Italia durante gli anni della "Dolce Vita". Nel corso del tempo, questa residenza ha anche ospitato numerose celebrità, tra cui Paola di Liegi, regina del Belgio, Domenico Modugno e Charlie Chaplin.



A proposito della campagna, "Matteo e Oriola sono strepitosi, si completano a vicenda, e Vicoolya e Saida hanno saputo cogliere perfettamente l'atmosfera intensa, iconica e nostalgica - ha spiegato Paul Marciano -. Con il suo charme e il suo splendido scenario, la villa e Forte dei Marmi sono stati la location perfetta per esprimere lo spirito glamour della nuova collezione". Abiti a clessidra, completi e accessori dallo spirito sofisticato e rétro ma al contempo moderno, nell'inconfondibile chiave Guess.



Come un viaggio a ritroso nel tempo, le foto in bianco e nero evocano l'ambiente romantico dell'ambita riviera italiana e l'eredità della villa come "place to be" per eccellenza. “Questo è stato uno degli anni più straordinari e memorabili della mia vita, dall'uscita del mio album di debutto, al tour e alla condivisione della mia musica con i fan di tutto il mondo, fino ad essere protagonista di un'altra campagna Guess. È un tale onore - ha commentato Matteo Bocelli -. Lavorare con tutto il team è stato molto piacevole e girare questa campagna nel luogo che chiamo casa ha reso il tutto ancora più speciale".