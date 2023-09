Lila Moss e il look "London boho" che ameremo tanto in autunno

Chanel make up: come avere una base trucco a lunga tenuta

Lo stile "boho" di Lila Moss preannuncia uno dei prossimi trend, in linea con le proposte per il prossimo autunno inverno di Pepe Jeans London. La modella è, infatti, la protagonista della campagna "W11 Love from London", dedicata alle vivaci strade del quartiere che comprende Notting Hill e Ladbroke Grove.



Negli scatti realizzati da Alasdair McLellan, Lila Moss indossa alcuni dei capi in denim della nuova collezione del brand, realizzati con tessuti 100% riciclati: un cappotto in lana pied de poule con dettagli militari, un chino a gamba larga in velluto a coste, pantaloni palazzo dal taglio morbido in twill e un blazer doppiopetto pied de poule in misto lana.



Per celebrare i suoi primi cinquant'anni, Pepe Jeans London ha scelto il tema "I love London". Oltre a Lila Moss, l'altra testimonial voluta dal brand per raccontare la capitale inglese è Rita Ora. A partire dal prossimo ottobre, l'artista sarà protagonista della collaborazione "London After Hours", scattata dal fotografo Dan Jackson e dedicata al divertimento, allo spirito delle sue notti e dei party.