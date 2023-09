Moda, Deva Cassel: "amore proibito" con il pupillo di Kate Moss

Uno degli scenari più romantici per eccellenza fa da sfondo a una nuova campagna scattata da Pierre-Ange Carlotti, enfant terrible della moda parigina, che racconta la storia di un amore proibito , in cui l'incontro con l'altro è la chiave per superare le proprie paure e diventare adulti.

Luka Isaac in "Burning Rose", la nuova campagna di Sisley per presentare la collezione autunno inverno 2023. Scatti di Pierre-Ange Carlotti

Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, e Luka Isaac, il modello francese lanciato da Kate Moss, sono i protagonisti della campagna "Burning Rose", con cui Sisley presenta la sua collezione autunno inverno 2023. Il simbolo attorno a cui ruota è, infatti, una rosa avvolta dalle fiamme, metafora che condensa delicatezza e passione, romanticismo e trasgressione e che intende sottolineare i codici estetici che hanno fatto la storia del brand.



L'ambientazione di "Burning Rose" è un castello circondato dalla campagna in cui una giovane donna (Deva Cassel) riceve la visita di un gruppo di ragazzi, tra cui uno dal fascino cupo e ribelle (Luka Isaac, già protagonista dell'ultima campagna Sisley). Nelle immagini spiccano alcuni capi della collezione del prossimo autunno inverno, selezionati dalla stylist Helena Tejedor. Sono, nello specifico: un cappotto bianco, un giubbotto in ecopelle e un vestito a stampe animalier, indossati da Deva. Una maglia girocollo e un biker in ecopelle, scelti per Luka. Le nuove proposte per i prossimi freddi sono all'insegna del denim, della pelle e del nero: capisaldi dello stile del brand, rivisti in chiave contemporanea e urban, con un'attenzione particolare su qualità dei materiali e vestibilità.