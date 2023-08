Ashley Park: la Mindy di "Emily in Paris" diventa "ambasciatrice"

Ashley Park è stata scelta, infatti, come nuova ambasciatrice globale di Pandora, azienda che crea, produce e commercializza in tutto il mondo gioielli rifiniti a mano, dal design contemporaneo, realizzati in materiali di alta qualità e a prezzi accessibili. "È un onore - ha dichiarato -. Ricordo il primo bracciale Pandora che ho ricevuto in uno dei miei primi compleanni. L'ho custodito e conservato con affetto. Sono grata di poter far parte di un brand che ha una così ampia gamma di gioielli, dagli eleganti diamanti coltivati in laboratorio ai charm carichi di significato, e di poter portare la mia personale interpretazione e l'espressione di me stessa".