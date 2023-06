Dior, sfilata show a Parigi: i modelli “appaiono” in passerella

Moda, Peserico: i best look della collezione uomo SS24

Moda uomo, il "made to order": come funziona il nuovo servizio

Fashion Week, sfilate Parigi: Dior Men SS24, i best look

Effetto sorpresa.

La sfilata di Dior a Parigi ha visto un’entrata spettacolare dei modelli in passerella. Sono, infatti, letteralmente apparsi grazie a delle botole con pedane mobili che li hanno fatti affiorare in superficie, come materializzandoli sulla scena. In quello che può sembrare solo un “coup de théâtre”, si cela il senso del lavoro che ha portato alle nuove creazioni maschili di Kim Jones.