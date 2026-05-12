Quando si pensa ai figli di Tom Hanks, una vita in camper non è esattamente la prima immagine che viene in mente. Eppure uno di loro ha optato proprio per questa soluzione abitativa, ritenendola più adatta alle proprie esigenze attuali.
Chester Hanks, più noto come "Chet", ha l'ambizione di diventare una stella della musica country e per vivere appieno il suo sogno ha deciso di lasciarsi alle spalle la casa di proprietà nella quale viveva a Los Angeles per trasferirsi a Nashville, città considerata la capitale del genere. Lo ha raccontato lui stesso nel corso di una recente intervista a The Tonight Show con Jimmy Fallon.
La scelta di Chet
Chet ha 36 anni ed è determinato a diventare un nome importante nel campo della musica country. Come ha raccontato durante l'intervista con Jimmy Fallon, in seguito al trasferimento in Tennessee ha provato ad alloggiare negli Airbnb e in hotel, tuttavia si è rivelata una soluzione che l'ha annoiato in fretta. "Mi piace avere un mio spazio personale", ha spiegato il cantante. Poco desideroso di tornare in una casa di proprietà, Chet ha iniziato a prendere in considerazione soluzioni alternative fino a quando non ha avuto l'illuminazione durante un viaggio in solitaria verso Carmel: si è reso conto che il camper sul quale stava viaggiando era la risposta perfetta al suo desiderio di libertà.
Dopo aver comprato il veicolo, l'artista si è dato da fare per renderlo confortevole. "Ho la mia cucina, una doccia e persino un braciere all'esterno del camper", ha raccontato. A fargli compagnia ci sono la cagnolina Queen e alcuni vicini di casa che ha descritto come "affabili". "Probabilmente sono la persona più giovane del parcheggio, con 30-40 anni di differenza rispetto agli altri. Sono tutti pensionati e sono delle persone fantastiche".
La vita sul camper
Parlando delle sue giornate in camper, Chet ha spiegato che non sono poi molto diverse da quelle che trascorreva nella sua abitazione. "Spesso sto in salotto, oppure mi sdraio sul letto per guardare la televisione". Il musicista ha anche pubblicato alcuni vlog sul suo profilo Instagram per parlare della scelta di inseguire i suoi sogni cercando di non essere troppo legato al denaro, al consumismo e a uno stile di vita sfarzoso. Scelte poco usuali per il figlio di un vip, che però sembra stiano dando i loro frutti: Chet, infatti, ha anticipato alcune nuove uscite musicali legate al duo che ha formato insieme all'amico Drew Arthur: Something Out West.
Una famiglia innamorata dell'arte
In un modo o nell'altro, tutti i figli di Tom Hanks hanno ereditato la passione del padre per l'arte. Colin è diventato un attore proprio come il padre, mentre la secondogenita Elizabeth Ann è una scrittrice. Entrambi sono nati dal matrimonio con Samantha Lewes. Tom ha avuto due figli anche con la seconda compagna, Rita Wilson: Chet e Truman Theodore. Quest'ultimo lavora come produttore cinematografico.