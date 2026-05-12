Chet ha 36 anni ed è determinato a diventare un nome importante nel campo della musica country. Come ha raccontato durante l'intervista con Jimmy Fallon, in seguito al trasferimento in Tennessee ha provato ad alloggiare negli Airbnb e in hotel, tuttavia si è rivelata una soluzione che l'ha annoiato in fretta. "Mi piace avere un mio spazio personale", ha spiegato il cantante. Poco desideroso di tornare in una casa di proprietà, Chet ha iniziato a prendere in considerazione soluzioni alternative fino a quando non ha avuto l'illuminazione durante un viaggio in solitaria verso Carmel: si è reso conto che il camper sul quale stava viaggiando era la risposta perfetta al suo desiderio di libertà.