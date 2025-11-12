Torna "Toy Story", Woody e Buzz contro la tecnologia nel primo trailer

Il quinto capitolo della saga sarà in sala il 19 giugno 2026
© Da video
Toy Story torna a emozionare i fan con un'inedita avventura che preannuncia colpi di scena e tanto divertimento: il primo trailer del quinto capitolo della celebre saga d'animazione targata Pixar, in collaborazione con Disney, è finalmente arrivato. Questa volta, Woody, Buzz, Jessie e il resto della gang si troveranno faccia a faccia con Lilypad, un tablet high-tech dalle sembianze di una rana, che promette di essere al centro di una nuova e sorprendente avventura. L'attesa è ancora lunga, "Toy Story 5" approderà nelle sale il 19 giugno 2026, ben sette anni dopo l'uscita del quarto film.
Questo nuovo capitolo è stato scritto e diretto da Andrew Stanton, il genio creativo dietro capolavori come "Alla ricerca di Nemo". Confermato il ritorno delle voci storiche che hanno dato vita ai personaggi: Tom Hanks sarà ancora una volta lo Sceriffo Woody, Tim Allen interpreterà l'iconico Buzz Lightyear, Joan Cusack tornerà a prestare la voce a Jessie, mentre Tony Hale sarà di nuovo il divertente Forky. Tra i nuovi arrivi nel cast vocale spiccano Conan O'Brien nei panni dell'esilarante Smarty Pants ed Ernie Hudson che darà anima al coraggioso Combat Carl.
Un po' di nostalgia ci riporta al lontano 1995, quando Toy Story, conosciuto in Italia come "Il mondo dei giocattoli", ha segnato la storia del cinema come primo lungometraggio d'animazione realizzato interamente in CGI. Da allora, la saga è cresciuta fino a diventare un fenomeno globale: sia il terzo che il quarto capitolo hanno infranto la soglia del miliardo di dollari al box office mondiale e sono stati premiati con l'Oscar come miglior film d'animazione.
"Toy Story 5" è il trentunesimo progetto cinematografico di casa Pixar, seguendo "Elio", uscito in estate senza aver raccolto il successo atteso (solo 152 milioni di dollari incassati), e il travolgente "Inside Out 2", nel 2024. Ma la macchina creativa Pixar non si ferma qui. Prima di rivedere Woody e compagnia sul grande schermo, potremo tuffarci in "Hoppers", un'originale commedia fantascientifica in arrivo a marzo 2026. Questo film racconterà la strampalata avventura di Mabel, un'amante degli animali la cui mente verrà trasferita in un castoro robotizzato per consentirle di comunicare con le creature che tanto ama.