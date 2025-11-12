Torna "Toy Story", Woody e Buzz contro la tecnologia nel primo trailer

Toy Story torna a emozionare i fan con un'inedita avventura che preannuncia colpi di scena e tanto divertimento: il primo trailer del quinto capitolo della celebre saga d'animazione targata Pixar, in collaborazione con Disney, è finalmente arrivato. Questa volta, Woody, Buzz, Jessie e il resto della gang si troveranno faccia a faccia con Lilypad, un tablet high-tech dalle sembianze di una rana, che promette di essere al centro di una nuova e sorprendente avventura. L'attesa è ancora lunga, "Toy Story 5" approderà nelle sale il 19 giugno 2026, ben sette anni dopo l'uscita del quarto film.