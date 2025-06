In sala "Elio" di Disney Pixar, un bimbo a spasso nel cosmo per trovare il proprio posto nel mondo

Il doppiaggio italiano è affidato a volti noti del cinema e del mondo dello spettacolo. Lucio Corsi, reduce dal successo di Sanremo e da Eurovision, presta la voce all'ambasciatore Tegmen, Alessandra Mastronardi alla zia Olga, Adriano Giannini al temibile Lord Grigon. Ma ci sono - fra gli altri - anche Andrea Fratoni (Elio) e Neri Marcorè. "Sono dell'86, cresciuta con il mondo Dinsey e doppiare un personaggio così è stato divertentissimo" ha affermato Mastronardi "il film parla a tutti noi, al bambino che abbiamo dentro. C'è il tema della solitudine e del sentirsi quasi usurpatori di un posto che non è tuo. Un messaggio universale, valido per tutte le età. C'è una frase alla fine che dice 'Sei unico, non sei solo, sei speciale'. Oggi il mondo dei social ci mette davanti a una perfezione che non esiste. Avere un film nel quale si dice che ogni bambino è unico è il messaggio più bello che Pixar potesse dare". Secondo Giannini "portare lo spettatore al confine, e anche oltre, dell'emozione è una cosa che al cinema non di animazione riesce sempre meno. La bravura di questi artisti, come riescano a far sciogliere il pubblico, per me rimane un mistero".