Nuovo trailer per "Elio", dalla Disney Pixar un’avventura nei meandri dello spazio

Per secoli, le persone hanno guardato all’universo in cerca di risposte: nel nuovo film Disney e Pixar "Elio", l’universo risponde. Il lungometraggio originale presenta Elio, un ragazzo con una fervida immaginazione che si ritrova inavvertitamente teletrasportato nel Comuniverso, un’organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie lontane. Identificato per errore dal resto dell’universo come ambasciatore della Terra e completamente impreparato a questo tipo di pressione, Elio deve stringere nuovi legami con eccentriche forme di vita aliene, sopravvivere a una serie di prove straordinarie e scoprire in qualche modo chi è veramente destinato a essere.