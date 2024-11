Da "Avatar 3" al nuovo trailer di "Captain America: Brave New World": tutte le novità dal mondo Disney

Sul fronte 20TH Century Studios, l'entusiasmo del pubblico è stato acceso da due film prossimamente in uscita. Il protagonista e produttore Rami Malek è salito sul palco per condividere i dettagli e un contenuto speciale di "Operazione Vendetta", titolo italiano di The Amateur. Il thriller di spionaggio ricco di azione uscirà nelle sale italiane il 10 aprile 2025. Il pubblico ha potuto vedere per la prima volta un trailer del film. La Disney Legend James Cameron si è unita ai fan in diretta dalla Nuova Zelanda per parlare di "Avatar: Fuoco e Cenere" e ha condiviso cinque nuove concept art del film. "Avatar: Fuoco e Cenere" riporta il pubblico a Pandora in una nuova e coinvolgente avventura con il marine diventato leader Na'vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na'vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully. Il film uscirà nelle sale italiane nel 2025.