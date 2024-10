"Oceania 2" sta arrivando, aperte le prevendite per il ritorno di Vaiana e Maui

Sono ufficialmente aperte le prevendite per "Oceania 2", l'epico lungometraggio animato targato Walt Disney Animation Studios. In uscita nelle sale italiane il 27 novembre, riunisce Vaiana (con la voce di Chiara Grispo che interpreta le canzoni e di Emanuela Ionica nei dialoghi della versione italiana) e Maui (con la voce di Fabrizio Vidale nella versione italiana), per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Intanto è stato condiviso in Rete il nuovo trailer.