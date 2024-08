Da "Gli Incredibili 3" a "Frozen 3": Disney svela le prossime novità al cinema

In California un focus è stato dedicato a "Toy Story 5". La pellicola era già stata presentata ma ora sappiamo che i protagonisti dovranno vedersela con un nemico che attira l’attenzione dei bambini: lo smartphone. La data di uscita è stata fissata al 19 giugno 2026, con Andrew Stanton che è tornato in cabina di regia per questo capitolo. Sempre in casa Pixar i fan hanno potuto dare un nuovo sguardo a "Elio", la cui uscita è prevista per il 13 giugno 2025. Zoe Saldana si è unita al cast vocale in questo film d'animazione che racconta di un ragazzo che si ritrova accidentalmente teletrasportato in un’organizzazione interplanetaria.