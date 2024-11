"Elio", il trailer del nuovo film d'animazione Disney Pixar

"E se fosse ciò che stai cercando a trovarti per primo?" è il claim del trailer di "Elio", nuovo film d'animazione della Disney Pixar, che è stato condiviso in Rete. Posticipato a causa dello sciopero degli sceneggiatori del 2023, il lungometraggio uscirà nelle sale di tutto il mondo a giugno 2025 e vede come protagonista Elio, un ragazzo con una fervida immaginazione alle prese con disavventure galattiche.