La Pixar torna in Italia, dopo "Luca" arriva "Gatto"

Sempre per la Pixar, oltre a Luca, l'italiano Casarosa ha diretto lo short animato intitolato "La Luna" nel 2012 per il quale ha ottenuto la prima candidatura agli Oscar. Cinquantatre anni, Enrico è genovese ma vive e lavora da anni negli Usa. Alla casa d'animazione creata da John Lasseter, ha contribuito anche a film come "Ratatouille", "Up", "Cars 2" e "Coco", dopo aver completato gli studi alla School of Visual Arts and Illustration del Fashion Institute of Technology di New York e aver lavorato principalmente come storyboard artist e background artist per Disney Channel e Blue Sky Studios (L'Era Glaciale, Robots). In "Luca", la storia di un bambino e del suo migliore amico che nasconde un segreto, aveva attinto alle amicizie italiane da ragazzo assieme alla bellezza e al fascino del mare italiano.