Nel pacifico

Nave si incaglia vicino all'isola di Monuriki, location del film "Cast Away" con Tom Hanks

I trenta passeggeri a bordo sono stati costretti a lasciare l'imbarcazione, incagliatasi sulla vicina barriera corallina a causa di una forte burrasca

06 Apr 2026 - 14:41

Trenta passeggeri hanno abbandonato una nave da crociera che si è incagliata sulla barriera corallina vicina alle isole Fiji, nell'oceano Pacifico. L'imbarcazione si è arenata nei pressi dell'isola di Monuriki, location del film "Cast Away" (2000) con Tom Hanks. A seguito di un'indagine preliminare, la compagnia turistica responsabile del viaggio ha dichiarato che una forte burrasca potrebbe aver trascinato la nave verso la barriera corallina. 

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