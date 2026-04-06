Nave si incaglia vicino all'isola di Monuriki, location del film "Cast Away" con Tom Hanks

Trenta passeggeri hanno abbandonato una nave da crociera che si è incagliata sulla barriera corallina vicina alle isole Fiji, nell'oceano Pacifico. L'imbarcazione si è arenata nei pressi dell'isola di Monuriki, location del film "Cast Away" (2000) con Tom Hanks. A seguito di un'indagine preliminare, la compagnia turistica responsabile del viaggio ha dichiarato che una forte burrasca potrebbe aver trascinato la nave verso la barriera corallina.