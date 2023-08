Isole Fiji, genitori legano la figlia di 13 mesi sul catamarano e vanno a cucinare | La piccola si libera e annega in mare

Per una famiglia neozelandese quella che doveva essere una vacanza, a bordo di un catamarano nelle Fiji occidentali, si è trasformata in una tragedia.

Una coppia, dovendo andare sottocoperta a cucinare, ha legato la figlia di 13 mesi a un'imbracatura sul ponte della barca pensando di metterla così in sicurezza. Quando i genitori sono tornati, la drammatica scoperta: il corpo della piccola era in acqua. Mahina Toki, il nome della bimba, era riuscita a liberarsi cadendo in mare. Inutili i tentativi di rianimarla.