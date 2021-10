Creta, nonno 60enne muore in mare dopo aver salvato i nipotini

E' morto in mare dopo aver salvato i nipotini che rischiavano di affogare un nonno scozzese di 60 anni, Jonathan Smith. E' accaduto sulla spiaggia di Gouves, nel nord di Creta, in Grecia, dove l'uomo era in vacanza con i bambini, di 7 e 10 anni, la moglie e la figlia. I ragazzini, invece, stanno bene: hanno riportato lievi ferite e per questo sono stati portati in ospedale.

La dinamica - Secondo quanto riporta la Bbc, i bambini sono andati a fare una nuotata. All'improvviso, si sono imbattuti in acque agitate. Quando il 60enne ha visto i nipoti in difficoltà non ci ha pensato due volte e si è tuffato in mare. E' riuscito portarli a riva, ma poi la stanchezza ha preso il sopravvento ed è annegato.

La gente del posto si è tuffata in acqua per aiutare l'uomo e i suoi due nipoti, ma le correnti erano troppo forti. "Hanno visto il loro nonno - un eroe - salvarli ma perdere la vita", ha detto un testimone riferendosi ai bambini. Il ministero degli Esteri britannico sta aiutando la famiglia e ha fatto sapere di essere in contatto con le autorità greche.