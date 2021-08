-afp

Si è tuffato in mare per salvare i suoi figli di 6 e 8 anni che chiedevano aiuto mentre erano in balia delle onde Massimo Armeni 64enne romano, di Castel di Leva (Roma), andato in pensione recentemente. Dopo aver messo in salvo i due bambini, però, l'uomo è morto, cadendo esanime in prossimità della riva. Nonostante l'intervento dei soccorritori del 118, per lui non c'è stato nulla da fare. E' accaduto intorno alle 16 di giovedì pomeriggio sulla spiaggia libera di Ladispoli, davanti a centinaia di persone. La polizia municipale e la Capitaneria di porto di Ladispoli-San Nicola indagano sull'accaduto.