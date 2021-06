Sardegna, muore d'infarto dopo aver salvato la figlia e due amiche in mare

ansa

Un uomo di circa 65 anni è morto dopo aver salvato la figlia e due amiche che stavano per annegare in mare. E' successo a Marina di Arbus, nel Medio Campidano, in uno dei tratti di costa più pericolosi della Sardegna. Secondo le testimonianze, il bagnante non ha esitato a gettarsi in acqua dopo aver visto le giovani in balia delle onde. E' deceduto probabilmente a causa di un infarto.