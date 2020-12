Oristano, in videochiamata con la figlia per mostrarle le bellezze del posto: scivola, cade dalla scogliera e muore 

Il 44enne stava facendo un'escursione con un gruppo di persone a Capo Nieddu ed è rimasto indietro per parlare al telefono: quando gli amici sono andati a cercarlo hanno scoperto che era scivolato giù dal dirupo. Come riporta l’Unione Sarda, dopo il volo di oltre 50 metri, l’uomo ha urtato le rocce ed è finito in mare. I politraumi riportati nella caduta gli sono stati fatali.

Secondo quanto è stato accertato dai carabinieri di Cuglieri e riportato dal quotidiano sardo, Massimo Piu era in vacanza in Sardegna da alcuni giorni con la famiglia. Aveva deciso di visitare le cascate insieme al fratello ed alcuni amici di Alghero. Poi la tragedia. I carabinieri hanno avviato le prime indagini per chiarirne le cause.