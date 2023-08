Camper delle celebrità: come sono e quanto costano

Come se fossero delle case A quanto pare anche le star scelgono il camper per esplorare nuovi orizzonti o il caravan come rifugio durante le riprese cinematografiche. Ecco come le celebrità di Hollywood hanno fatto di una passione on the road un lussuoso stile di vita che, visto quanto stiamo per raccontarvi, non è più solo prerogativa dei globetrotter. Da un po’ di tempo, persino le celebrità di Hollywood investono in veicoli ricreazionali. Caravan e motorhome lussuosi ed enormi diventano dei mezzi incredibili, senza limiti e dai costi pazzeschi.

Justin Bieber e il suo motorhome super lussuoso Justin Bieber è famoso per soggiornare in alberghi di lusso, ma ha anche una passione per i Luxury motorhome. Nell'estate del 2020, insieme alla moglie Hailey, ha deciso di fuggire dalla routine con un RV estremamente lussuoso, completo di tutte le comodità. Destinazione Utah, senza badare a spese. Così, Justin Bieber ha acquistato un fantastico RV Marathon Coach (foto sotto), uno dei camper più costosi al mondo, dal valore di circa 2,5 milioni di dollari, con pavimenti in materiali pregiati, come marmo e porcellana, e un sofisticato sistema di illuminazione e di riscaldamento. La cucina è completamente attrezzata con elettrodomestici all'avanguardia, tra cui fornelli elettrici, microonde, lavastoviglie e un frigorifero ideale per i viaggi. Il salone, arredato con divani personalizzati, è concepito per garantire il massimo relax, mentre per avere un'esperienza di guida confortevole, Justin Bieber ha scelto sedili con diverse modalità di massaggio.

Lulop.com

Leonardo DiCaprio adora la sua “motorhome mansion” La passione per questo tipo di mezzi, a Leonardo DiCaprio è arrivata durante le riprese del film Inception nel 2009, quando preferì rilassarsi in una lussuosissima motorhome mansion (villa su ruote, foto sotto). Lungo 16 metri e con esterni dall'effetto oro, questo RV va oltre la definizione di casa mobile, grazie ai suoi lati estensibili che raddoppiano la larghezza, passando da 2,5 a 5 metri. Internamente, il design è stato ispirato dalle eleganti navi da crociera di lusso e il progettista David Rovsek ha scelto caratteristiche che richiamano gli yacht più raffinati, optando per mobili e boiserie in ciliegio, soffitti ribassati e un costosissimo specchio ovale sul soffitto. Ci sono poi due caminetti, ben cinque televisori (di cui uno in ciascuno dei due bagni) e una doccia dal valore di 25.000 dollari, rifinita con artigianali piastrelle in mosaico di vetro, ma il pezzo forte è la camera da letto principale, progettata come se fosse una suite di un esclusivo hotel a cinque stelle. Infine, per la sicurezza c’è un circuito di telecamere collegate ai televisori che controllano a 360° lo spazio circostante.

Lulop.com

L’Airstream Vintage di Matthew McConaughey Nella sua Airstream International CCD 28 del 2004 (soprannominata “Canoa”, foto sotto) Matthew McConaughey, l'attore premio Oscar nel 2014 per il film “Dallas Buyers Club”, ha scelto un approccio vintage senza hi-tech. Qui ha vissuto per ben 4 anni prima di acquistare la sua prima casa, ma ancora oggi rimane il suo rifugio e la sua casa per le vacanze durante i suoi spostamenti. L’arredo è stato impreziosito con alcuni dei suoi cimeli e alcuni dei suoi oggetti più cari, come la sua amata tavola da surf, sempre pronta a offrirgli momenti di svago lungo le coste oceaniche. L'interno dell'Airstream presenta un accogliente salotto, un tavolo versatile per pranzare o lavorare, una cucina essenziale, un piccolo bagno e una comoda camera da letto con una grande finestra proprio sopra il letto.

Lulop.com

Tom Hanks e l’Airstream Model 34 Limited Excella Travel Trailer Nel 1993 Tom Hanks ebbe l’idea di acquistare una casa su ruote Airstream, così optò per un lussuoso Airstream Model 34 Limited Excella Travel Trailer di oltre 10 metri (foto sotto), divenuta con il tempo la sua seconda dimora. Gli interni hanno una cucina attrezzata, l'area pranzo, elegantemente arredata, e la camera da letto super comfort. Nel 2021 Tom Hanks ha messo all'asta il suo Airstream, che è stato venduto a un prezzo superiore ai 235.000 dollari.

Lulop.com

Mariah Carey e il suo “grattacielo su ruote” Mariah Carey trascorre il suo tempo in tour a bordo di un enorme RV, simpaticamente soprannominato “skyscraper on wheels” (grattacielo su ruote, foto sotto). Costruito da Anderson Mobile Estates, si tratta di un gigantesco trailer a 18 ruote capace di espandersi fino a offrire oltre 360 metri quadrati di spazio abitativo. Esternamente si nota per le finestre oscurate e l'elegante esterno in metallo. Il piano inferiore del motorhome ha un divano di quasi 5 metri e un televisore da 65 pollici, mentre lungo il corridoio nell’area dedicata al trucco, un secondo televisore è nascosto dietro uno specchio sul pavimento. Il soffitto del camper può essere sollevato per creare spazio aggiuntivo al piano superiore, per creare una vera e propria party house con televisori ai due estremi e pista da ballo.

Lulop.com