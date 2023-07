Ferrari SF90 XX Stradale e Spider

Le due SF90 XX sono caratterizzate da linee sinuose e filanti che danno vita a uno stile molto aggressivo ma anche equilibrato e perché no...elegante. Rispetto alla SF90 “standard” sono presenti diverse prese d'aria in posizioni strategiche e appendici aerodinamiche che affilano la carrozzeria. È stata installata un’ala posteriore che genera 530 kg di carico aerodinamico alla velocità massima di 250 km/h, mentre il diffusore aumenta la deportanza di 45 kg. In Ferrari hanno anche utilizzato tantissima fibra di carbonio, che ha consentito di limitare a soli 1.560 kg il peso delle SF90 XX Stradale e Spider.

Per gli interni sono stati impiegati tessuti tecnici per i pannelli porta, per il tunnel centrale e i tappetini, ed è stato fatto un abbondante uso di fibra di carbonio. I nuovi sedili ideati per questi due modelli hanno una struttura tubolare in fibra di carbonio, speciali supporti e un sistema che muove lo schienale, per dare l’impressione di trovarsi di fronte a un sedile monoscocca.

La SF90 XX è spinta da un powertrain plug-in hybrid che abbina un V8 biturbo e tre motori elettrici, supportati dalla trazione integrale. Rispetto alla SF90, queste due varianti XX hanno 30 CV in più, passando a una potenza di 1.030 CV. Quando il guidatore imposta dall’eManettino la modalità Qualifying può usufruire della funzione Extra Boost che garantisce un picco di potenza sulla componente elettrica.

La Ferrari SF90 XX è così speciale da essere prodotta in tiratura limitata. A Maranello è stato deciso di produrre 799 unità della Stradale e 599 della Spider. La prima ha un costo di partenza di 770 mila euro, la seconda ha un listino che parte da 850 mila euro.