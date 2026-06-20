Oltre a quanto previsto nel suo ordinamento fiscale ordinario, la Slovacchia si appoggia legalmente anche sulla Convenzione internazionale, siglata originariamente tra l’Italia e la Cecoslovacchia, per evitare le doppie imposizioni. L'art.18 della legge del 1983 stabilisce che "le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato". In altre parole, se un pensionato italiano trasferisce la sua residenza fiscale nel Paese dei Carpazi, l'Italia perde il diritto a tassargli l'assegno ed è costretta a versargli l'intero importo lordo, ma la Slovacchia - che a questo punto ne ha la potestà fiscale esclusiva - non trattiene nulla perché l'aliquota prevista dal suo ordinamento fiscale ordinario è pari allo 0%. Il risultato è chiaro (e molto vantaggioso): il dipendente privato a riposo che trasferisce la residenza fiscale in Slovacchia non paga un centesimo di tasse sulla sua pensione. E questo comporta anche un importante aumento del potere d'acquisto del pensionato, che in Italia avrebbe perso, invece, dal 23 al 43% in base allo scaglione Irpef di appartenenza.