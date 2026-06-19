Fedez e Giulia Honegger stanno vivendo una fase di grande cambiamento personale e familiare. La coppia, legata da circa un anno, si prepara infatti ad accogliere il primo figlio insieme. La stilista è incinta e per il rapper si tratta del terzo figlio dopo quelli avuti con Chiara Ferragni. Il sesso del bebè non è stato rivelato, anche se alcune indiscrezioni parlano di un maschietto. La nascita sarebbe prevista per luglio, mentre nel frattempo si rincorrono anche voci su un possibile matrimonio nel 2027.