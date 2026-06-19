L'interno della nuova casa di Fedez e Giulia Honegger © Instagram
Fedez e Giulia Honegger stanno vivendo una fase di grande cambiamento personale e familiare. La coppia, legata da circa un anno, si prepara infatti ad accogliere il primo figlio insieme. La stilista è incinta e per il rapper si tratta del terzo figlio dopo quelli avuti con Chiara Ferragni. Il sesso del bebè non è stato rivelato, anche se alcune indiscrezioni parlano di un maschietto. La nascita sarebbe prevista per luglio, mentre nel frattempo si rincorrono anche voci su un possibile matrimonio nel 2027.
Il nuovo nido di famiglia prende forma
In questo momento Fedez è immerso nei preparativi che precedono l'arrivo del bambino. Tra i passaggi più importanti c'è il trasferimento in una nuova abitazione pensata proprio per una vita a tre. Il cantante ha lasciato la casa in cui aveva ricominciato a vivere da single dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni e sta affrontando un trasloco fatto di scatoloni e cambiamenti profondi. Qualche dettaglio della nuova dimora è già stato condiviso sui social, lasciando intravedere l'inizio di un capitolo completamente diverso.
L'appartamento è ancora in fase di lavori e non è stato completato del tutto, ma l'impianto del progetto è già chiaro. Uno degli spazi più commentati è la futura cameretta del bambino, caratterizzata da decorazioni con cornici e carta da parati a tema giungla, con animali stilizzati che dominano l'ambiente.
Fedez ha mostrato anche un lungo corridoio ancora spoglio, che in futuro dovrebbe accogliere elementi di arredo e oggetti di design. Non è un dettaglio secondario, considerando la passione del rapper per l'arte contemporanea e il collezionismo: nella precedente abitazione erano presenti numerose opere, sculture e pezzi di valore che probabilmente troveranno posto anche nel nuovo progetto domestico.
Arte e design nella nuova casa milanese
Da una recente foto pubblicata sui social emerge un ambiente che riflette pienamente questa inclinazione estetica. In uno degli scatti si intravede un grande mobile a parete ricco di mensole e ripiani, dove Fedez ha già sistemato alcuni dei suoi oggetti più preziosi. Il soggiorno è dominato da due elementi principali: due divani di grandi dimensioni che diventano il cuore visivo della stanza. Uno dei due è lo stesso presente nella casa di celebrità come Justin Bieber e Kanye West.
Il divano in questione è considerato un pezzo raro e altamente desiderato, tanto da essere paragonato a un oggetto da collezione. Ogni modulo può costare tra i 4mila e i 7mila euro, mentre una composizione completa può raggiungere cifre molto elevate, anche vicine ai 100mila euro per le versioni più ampie. Nella casa di Fedez sembrerebbero presenti almeno quattro moduli, insieme a un tavolino integrato, per un valore complessivo stimato intorno ai 20mila euro.
Una nuova fase tra famiglia, casa e immagine pubblica
Il trasloco e la nuova casa segnano per Fedez l'inizio di una fase profondamente diversa rispetto al passato recente. Dopo l'esperienza da single in un grande appartamento da circa 400 metri quadrati, il rapper sta costruendo un ambiente più familiare e funzionale, pensato per la convivenza con Giulia Honegger e l'arrivo del bambino.
Anche la sua presenza social sembra essersi modificata: meno contenuti quotidiani, più discrezione e una comunicazione più selettiva, concentrata su momenti chiave della nuova vita privata e professionale.
Una casa che segue le nuove tendenze
Gli elementi mostrati finora raccontano anche un preciso orientamento stilistico. La luce naturale è protagonista grazie a grandi vetrate che ampliano gli spazi e li rendono più fluidi. Il parquet contribuisce a dare continuità visiva e calore agli ambienti, mentre il terrazzo rappresenta un punto di equilibrio tra interno ed esterno, sempre più ricercato nelle abitazioni urbane.
Nel complesso, la nuova casa di Fedez e Giulia Honegger sembra riflettere una combinazione tra estetica contemporanea, funzionalità familiare e attenzione al design internazionale, in un momento di forte trasformazione personale per entrambi.