Negli ultimi giorni Fedez ha condiviso sui social uno scorcio della nuova casa in cui presto si trasferirà con la compagna Giulia Honegger e il bambino in arrivo. Nessuna presentazione ufficiale, solo pochi dettagli lasciati intravedere ai suoi follower, ma sufficienti a far capire che per il cantante milanese sta per aprirsi una fase completamente nuova.
Dopo il trasloco dalla casa di Piazza Castello, diventata il suo punto di riferimento negli anni successivi alla separazione da Chiara Ferragni, il cantante sembra pronto a costruire una rinnovata quotidianità.
Una casa che parla già di famiglia
La nuova abitazione è ancora in fase di allestimento. I lavori di ristrutturazione sarebbero terminati, ma molti ambienti attendono ancora mobili e complementi d'arredo. Eppure alcuni spazi iniziano già a raccontare chi li abiterà.
Tra le immagini condivise da Fedez, una in particolare aveva attirato l'attenzione dei follower. Si trattava di una stanza luminosa, raggiungibile attraverso un lungo corridoio, decorata con una carta da parati ispirata al mondo della giungla. Leoni, giraffe e mongolfiere colorano le pareti, lasciando immaginare uno spazio pensato per i più piccoli. Il dubbio resta aperto: sarà la cameretta del bambino che nascerà nei prossimi mesi oppure una delle stanze dedicate ai figli avuti con Chiara, Leone e Vittoria?
Il simbolo di un nuovo capitolo
Oltre alla stanza decorata, Fedez ha mostrato nelle scorse ore anche uno scorcio di quello che sembra essere il futuro salotto. Ampie vetrate, parquet in legno e una grande luminosità caratterizzano l'ambiente, affacciato su un terrazzino con vista sulla città. Dettagli che raccontano di una casa davvero moderna.
Negli ultimi tempi il rapper ha ridotto notevolmente la sua esposizione sui social, scegliendo di condividere molto meno della propria vita privata rispetto al passato. Proprio per questo motivo quelle immagini hanno attirato l'attenzione dei fan. Più che una semplice anteprima immobiliare, sembrano il racconto silenzioso di un momento importante: la costruzione di una nuova famiglia e di un luogo da chiamare casa.