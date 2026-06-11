Tra le immagini condivise da Fedez, una in particolare aveva attirato l'attenzione dei follower. Si trattava di una stanza luminosa, raggiungibile attraverso un lungo corridoio, decorata con una carta da parati ispirata al mondo della giungla. Leoni, giraffe e mongolfiere colorano le pareti, lasciando immaginare uno spazio pensato per i più piccoli. Il dubbio resta aperto: sarà la cameretta del bambino che nascerà nei prossimi mesi oppure una delle stanze dedicate ai figli avuti con Chiara, Leone e Vittoria?