Giulia Honegger aveva sempre scelto la strada della discrezione, restando lontana dai riflettori nonostante la relazione con Fedez. Ora, però, qualcosa sembra essere cambiato. Giulia Honegger ha aperto il suo primo canale pubblico su TikTok, facendo una piccola eccezione alla riservatezza che l'ha sempre contraddistinta.