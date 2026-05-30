Fedez e Giulia Honegger in Costa Azzurra
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Giulia Honegger aveva sempre scelto la strada della discrezione, restando lontana dai riflettori nonostante la relazione con Fedez. Ora, però, qualcosa sembra essere cambiato. Giulia Honegger ha aperto il suo primo canale pubblico su TikTok, facendo una piccola eccezione alla riservatezza che l'ha sempre contraddistinta.
Un esordio inatteso che ha subito attirato l'attenzione dei curiosi e dei fan del rapper milanese, soprattutto in un momento particolarmente importante della sua vita, segnato dall'attesa del primo figlio insieme a Fedez.
Nessun annuncio in grande stile, nessuna strategia studiata per fare rumore. Il primo contenuto pubblicato da Giulia Honegger segue una linea completamente diversa. Nel video, condiviso sull'account @giuliahonegger, la giovane stilista appare mentre mangia un pezzo di cocco e si concede un momento di skincare. Sul viso indossa alcuni patch di bellezza, compresi quelli applicati sulle cosiddette "smile lines", le linee di espressione che si formano ai lati della bocca.
Un filmato semplice, quotidiano, che riflette perfettamente il profilo mantenuto finora dalla compagna di Fedez. Nelle prime dodici ore dall'apertura, il canale ha raccolto circa 2.100 follower e oltre 7.000 like, numeri contenuti rispetto all'enorme esposizione mediatica che spesso accompagna il mondo che ruota attorno al rapper.
A dare visibilità all'esordio di Giulia Honegger è stato proprio Fedez. Il cantante ha infatti ricondiviso il video della fidanzata sul suo profilo contribuendo a far conoscere il nuovo profilo a milioni di utenti. Un gesto che conferma la complicità della coppia, sempre più unita mentre si prepara ad accogliere il bambino in arrivo.
Resta però una domanda. Quello di TikTok rappresenta l'inizio di una presenza digitale più strutturata oppure si tratta soltanto di un'apparizione occasionale? Per il momento Giulia Honegger non ha fornito indicazioni. Chi la segue sa bene che la tutela della propria privacy è sempre stata una priorità. Proprio per questo motivo il suo debutto social, pur senza clamore, è riuscito comunque a far parlare di sé.
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