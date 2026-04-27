Fedez, dedica ironica: disco d'oro e ringraziamento…con sorpresa
Tra foto romantiche, pancione in arrivo e un tenero equivoco social, il rapper festeggia "Male necessario" e spiazza tutti
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Fedez torna a far parlare di sé e lo fa con il suo stile inconfondibile: ironico e provocatorio. In occasione del disco d'oro conquistato con Male necessario, il rapper ha condiviso su Instagram un carosello di immagini che raccontano gli ultimi mesi della sua vita, tra sorrisi ritrovati, momenti di quotidianità e la presenza costante della nuova compagna, la stilista Giulia Honegger, in dolce attesa del loro primo figlio insieme. A catturare l’attenzione, però, è soprattutto la dedica che accompagna il post:
"Male necessario è disco d’oro e voglio dedicarlo ad una persona speciale che ha riportato luce e serenità nella mia vita. Grazie Maurizio ".
Parole che, a una prima lettura, sembrano indirizzate a qualcuno di molto importante. E in effetti lo sono, ma con un twist tutto alla Fedez. Nelle foto, infatti, compare anche il vero "Maurizio": un minuscolo e adorabile cagnolino, ultimo arrivato in famiglia, già protagonista di un siparietto social che aveva mandato in tilt i fan.
Qualche tempo fa, mentre circolavano insistenti voci su una possibile gravidanza, Fedez aveva annunciato con entusiasmo: "Benvenuto in famiglia, Maurizio". In molti avevano pensato a un bebè in arrivo, salvo poi scoprire che si trattava di un tenero batuffolo a quattro zampe. Oggi quel nome torna, inserito con affetto (e una buona dose di ironia) nei ringraziamenti per il traguardo musicale. Ma il messaggio tra le righe appare chiaro: dietro la serenità ritrovata e il momento d'oro dell'artista c'è anche, e forse soprattutto, la nuova compagna, pronta a renderlo padre per la terza volta.
Tra giochi social e dichiarazioni velate, Fedez conferma ancora una volta di saper mescolare vita privata e comunicazione pubblica con grande abilità. E mentre i fan si dividono tra tenerezza e curiosità, una cosa è certa: la sua nuova fase, personale e artistica, è appena iniziata.