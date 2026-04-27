Fedez torna a far parlare di sé e lo fa con il suo stile inconfondibile: ironico e provocatorio. In occasione del disco d'oro conquistato con Male necessario, il rapper ha condiviso su Instagram un carosello di immagini che raccontano gli ultimi mesi della sua vita, tra sorrisi ritrovati, momenti di quotidianità e la presenza costante della nuova compagna, la stilista Giulia Honegger, in dolce attesa del loro primo figlio insieme. A catturare l’attenzione, però, è soprattutto la dedica che accompagna il post:

"Male necessario è disco d’oro e voglio dedicarlo ad una persona speciale che ha riportato luce e serenità nella mia vita. Grazie Maurizio ".