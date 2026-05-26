Fedez e il nuovo trasloco: il futuro è con Giulia Honegger

Oggi il rapper sembra guardare avanti. La nuova abitazione, luminosa e ancora tutta da personalizzare, arriva in un momento particolarmente importante della sua vita sentimentale. E se finora né lui né Giulia hanno parlato apertamente di convivenza, le immagini pubblicate sui social raccontano una quotidianità sempre più condivisa. Tra scatoloni da aprire e stanze da arredare, il nuovo capitolo sembra già cominciato.