Fedez e il nuovo trasloco: il futuro è con Giulia Honegger

Fedez sempre più innamorato di Giulia Honegger, le foto intime
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Per Fedez è tempo di fare le valigie, ancora una volta. A poco più di due anni dall'ingresso nell'appartamento vicino a Piazza Castello, a Milano, il rapper ha lasciato intendere sui social di essere alle prese con un nuovo trasloco. Nessun annuncio ufficiale, ma una foto pubblicata nelle sue Instagram stories sembra raccontare molto più di quanto appaia a prima vista.
Lo scatto mostra un grande soggiorno ancora in fase di sistemazione. A terra ci sono scatoloni, sacchetti di negozi d'arredamento e materiali da lavoro. Sullo sfondo spuntano alcuni oggetti che i fan riconoscono subito come parte del suo universo personale, dall'insegna vintage di Burghy al flipper colorato che lo accompagna da anni nei vari cambi di casa.
A catturare l'attenzione, però, non è l'arredamento. Seduta sul pavimento, in mezzo al caos del trasloco, c'è Giulia Honegger. La stilista, incinta, sorride verso l'obiettivo mentre intorno a lei si lavora per rendere abitabile quella che potrebbe diventare la nuova casa della coppia.
Da settimane circolavano indiscrezioni su una possibile convivenza. Le immagini pubblicate da Fedez sembrano rafforzare questa ipotesi. Nei video condivisi nelle stesse ore si vedono anche i cani di casa, Silvio e Maurizio, aggirarsi curiosi tra le stanze ancora vuote, mentre collaboratori e operai seguono gli ultimi interventi.
Quando nell'aprile del 2024 mostrò ai figli Leone e Vittoria il suo nuovo appartamento, Fedez lo definì un luogo speciale, pensato per ricominciare dopo mesi difficili. Da allora, però, la sua vita privata ha preso una direzione diversa.
Oggi il rapper sembra guardare avanti. La nuova abitazione, luminosa e ancora tutta da personalizzare, arriva in un momento particolarmente importante della sua vita sentimentale. E se finora né lui né Giulia hanno parlato apertamente di convivenza, le immagini pubblicate sui social raccontano una quotidianità sempre più condivisa. Tra scatoloni da aprire e stanze da arredare, il nuovo capitolo sembra già cominciato.
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