Per Fedez è in corso una fase di rinascita. Dopo mesi complicati, il rapper sembra aver ritrovato una stabilità che passa soprattutto dalla sfera privata. La relazione con Giulia Honegger, iniziata la scorsa estate lontano dai riflettori, non solo ha preso rapidamente forma, ma l'ha fatto in modo molto concreto. E ora, con l’arrivo di un figlio - il terzo per lui - la sensazione è che il cambiamento sia ormai definitivo. A sorprendere, però, in questo caso non è la notizia della gravidanza. È ciò che si muove dietro le quinte, nei rapporti familiari e nelle parole che il rapper avrebbe confidato agli amici più stretti.