Fedez vinve in Kings League, i festeggiamenti con la fidanzata Giulia Honegger e il cane Silvio
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Il rapper guarda al futuro, tra nuova paternità e rapporti ritrovati con l'ex moglie
Per Fedez è in corso una fase di rinascita. Dopo mesi complicati, il rapper sembra aver ritrovato una stabilità che passa soprattutto dalla sfera privata. La relazione con Giulia Honegger, iniziata la scorsa estate lontano dai riflettori, non solo ha preso rapidamente forma, ma l'ha fatto in modo molto concreto. E ora, con l’arrivo di un figlio - il terzo per lui - la sensazione è che il cambiamento sia ormai definitivo. A sorprendere, però, in questo caso non è la notizia della gravidanza. È ciò che si muove dietro le quinte, nei rapporti familiari e nelle parole che il rapper avrebbe confidato agli amici più stretti.
Secondo indiscrezioni riportate dal settimanale "Oggi", Fedez non avrebbe dubbi: Giulia Honegger è "la donna della sua vita". Una frase chiarissima, che racconta un legame diventato solido in pochi mesi. Non solo una relazione sentimentale, ma un punto di riferimento che avrebbe contribuito a ridisegnare equilibri personali e familiari.
La gravidanza, ufficializzata con uno scatto essenziale sui social - un pancione in primo piano e un semplice cuore bianco - segna un passaggio importante. Per Honegger è il primo figlio, per il rapper è il terzo dopo Leone e Vittoria, nati rispettivamente nel 2018 e 2021, avuti con l'ex moglie.
La coppia Fedez- Honegger ha scelto un profilo basso, lontano dall’esposizione continua che aveva caratterizzato la precedente relazione con Chiara Ferragni. Una scelta oculata, che segna una discontinuità netta con il passato e che sembra riflettere un bisogno di protezione e normalità.
Uno degli aspetti più delicati riguarda il legame dello stesso Fedez con Chiara Ferragni. Dopo la separazione, i rapporti tra i due non erano semplici. Tensioni, silenzi e distanze avevano segnato la fine di una storia molto esposta mediaticamente.
Ed è qui che entra in gioco Giulia Honegger. Secondo quanto si legge su "Oggi", la sua presenza avrebbe contribuito a stemperare i contrasti, favorendo un clima più disteso.
L’obiettivo, adesso, sembra essere quello di una famiglia allargata funzionante, dove i rapporti siano regolati da rispetto e serenità. Intanto, sullo sfondo, si fanno strada anche voci di un possibile matrimonio nel 2027. Nulla di confermato, ma coerente con il momento che Fedez sta vivendo: meno esposizione, più sostanza nei rapporti affettivi.
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