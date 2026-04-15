Chiara Ferragni e Josè Hernandez scelgono il silenzio digitale e si tengono lontani dai social così la loro relazione resta avvolta da un alone di riservatezza. Nessuna foto insieme, nessuna conferma ufficiale. Eppure, a rompere il silenzio ci hanno pensato i paparazzi, che sono riusciti a immortalare la coppia in momenti di grande intimità durante una vacanza a Lisbona, dove tra una passeggiata sul lungomare e momenti di relax in spiaggia, i due appaiono affiatati e sereni. Il settimanale Chi racconta una fuga romantica fatta di sorrisi, coccole e gesti che tradiscono un sentimento già solido.