lontano dai social

Chiara Ferragni, amore a gonfie vele con Josè Hernandez tra Lisbona e Namibia

Niente post né selfie, ma i paparazzi svelano tutto: tra vacanze insieme e complicità con i figli, la storia decolla lontano dai social

15 Apr 2026 - 12:23
© Tgcom24

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Chiara Ferragni e Josè Hernandez scelgono il silenzio digitale e si tengono lontani dai social così la loro relazione resta avvolta da un alone di riservatezza. Nessuna foto insieme, nessuna conferma ufficiale. Eppure, a rompere il silenzio ci hanno pensato i paparazzi, che sono riusciti a immortalare la coppia in momenti di grande intimità durante una vacanza a Lisbona, dove tra una passeggiata sul lungomare e momenti di relax in spiaggia, i due appaiono affiatati e sereni. Il settimanale Chi racconta una fuga romantica fatta di sorrisi, coccole e gesti che tradiscono un sentimento già solido.

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A confermare la serietà del legame, però, sono soprattutto le immagini scattate in Portogallo qualche settimana fa. Non una semplice fuga romantica, ma una vera vacanza in famiglia: con loro c'erano la sorella di Chiara, Francesca Ferragni, il compagno e i figli, oltre ai piccoli Leone e Vittoria. Il feeling si nota anche nei dettagli: outfit coordinati, atteggiamenti spontanei, una sintonia che sorprende per naturalezza. E soprattutto il rapporto con i figli di Chiara, con cui Hernandez appare già perfettamente a suo agio, come dimostrano le immagini di rientro in hotel tutti insieme.

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Ma non è tutto: secondo le indiscrezioni, i due si troverebbero ora anche in Namibia per una vacanza nella savana. Sui social lei appare sola in un lodge bellissimo, durante il safari tra giraffe ed elefanti e una gita in bicicletta con annesso incidente sulle piste sconnesse: "Ovviamente sono caduta sulla sabbia con la bici" ha scritto su Instagram l'influencer, mostrando una sbucciatura al gomito in un video. Dietro l'obiettivo - assicurano i ben informati - ci sarebbe proprio lui, Josè Hernandez.  

© Instagram

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Dopo anni turbolenti, segnati anche dalla fine del matrimonio con Fedez, Chiara Ferragni sembra aver ritrovato equilibrio e leggerezza. Questa nuova storia, vissuta con discrezione, appare diversa: più intima, più protetta. Per ora manca solo un dettaglio: quel selfie insieme che ufficializzerebbe tutto. Ma, a giudicare dalle immagini, la realtà è già sotto gli occhi di tutti. E racconta di un amore che, anche senza filtri, è impossibile da nascondere.
Chi li conosce parla di un rapporto che cresce giorno dopo giorno, lontano dai riflettori ma sempre più solido. "Lui è già famiglia" sussurra chi è vicino all'imprenditrice digitale, lasciando intendere che non si tratta di una semplice parentesi, ma di qualcosa di più profondo. Dopo un periodo complesso e sotto i riflettori, Chiara sembra aver ritrovato spontaneità, come dimostra il modo in cui vive la nuova storia con l'imprenditore. Senza ostentazioni, senza bisogno di conferme pubbliche.

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