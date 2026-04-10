Chiara Ferragni, vacanza in Namibia: safari da sogno tre anni dopo la crisi
L'influencer vola in Africa per un'esperienza esclusiva tra savana e social, ma tra animali selvaggi e piccoli disagi il viaggio si trasforma in un racconto virale
© Tgcom24
Chiara Ferragni sceglie ancora una volta l'Africa, ma questa volta il palcoscenico è la Namibia. L’imprenditrice digitale si concede una pausa lontano dalla città, documentando tutto sui social. Il safari, organizzato tra lodge esclusivi e riserve naturali, è molto più di una semplice vacanza: è un'immersione totale nella savana. Jeep all'alba, tramonti infuocati e incontri ravvicinati con animali selvaggi scandiscono le giornate, trasformando ogni momento in contenuto da condividere. Un'esperienza che l'influencer sognava da tempo e che finalmente prende forma.
In Namibia, il racconto si fa ancora più essenziale: meno eventi mondani, più natura. Le immagini condivise mostrano una Ferragni diversa, immersa tra dune e animali, lontana dagli schemi delle fashion week ma comunque fedele alla propria identità estetica. Outfit pratici ma curati, colori neutri e richiami safari.
Il viaggio diventa così un mix di evasione e strategia comunicativa. Da un lato il bisogno di staccare dopo mesi complessi, dall'altro la capacità di trasformare ogni esperienza in un racconto globale. Perché, anche davanti a un elefante o a un tramonto africano, la regola resta la stessa: condividere, coinvolgere, restare rilevante.