Chiara Ferragni sceglie ancora una volta l'Africa, ma questa volta il palcoscenico è la Namibia. L’imprenditrice digitale si concede una pausa lontano dalla città, documentando tutto sui social. Il safari, organizzato tra lodge esclusivi e riserve naturali, è molto più di una semplice vacanza: è un'immersione totale nella savana. Jeep all'alba, tramonti infuocati e incontri ravvicinati con animali selvaggi scandiscono le giornate, trasformando ogni momento in contenuto da condividere. Un'esperienza che l'influencer sognava da tempo e che finalmente prende forma.