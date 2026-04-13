Caso Ferragni, le motivazioni della sentenza: "Pubblicità ingannevole ma non va processata"

Pur ritenendo "la sussistenza di una pubblicità ingannevole", come aveva già indicato l'Agcom, e quindi la "natura decettiva di quei messaggi pubblicitari" usati per promuovere via web il pandoro e le uova di Pasqua, il giudice di Milano non ha potuto entrare nel merito processuale della vicenda in quanto è caduta l'aggravante della minorata difesa dei consumatori e follower di Chiara Ferragni. Inoltre è stato osservato che "gli elementi acquisiti nelle indagini e utilizzabili nell'ambito del rito abbreviato non consentono di formulare un giudizio di proscioglimento" o di assoluzione "nel merito" in quanto il quadro è "quantomeno dubbio sulla loro mendacità e sulla idoneità ingannatoria".