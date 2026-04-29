"Sono davvero felice di questo mio nuovo nido in cui accogliere e vivermi i veri e unici amori della mia vita: Leo e Vittoria, il carburante del mio benessere e il mio senso di vita". Così scriveva Fedez nel 2024, quando insieme ai figli e a Chiara Ferragni entrava nel nuovo appartamento centralissimo a Milano, nei pressi di Piazza Castello. Il rapper si prepara ora a un nuovo capitolo della sua vita, accanto a Giulia e pronto a diventare genitore per la terza volta.