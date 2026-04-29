Fedez e Giulia cambiano casa? Il video sui social incuriosisce i follower
Il rapper e la stilista milanese sarebbero pronti a spostarsi in una nuova dimora, dopo l'annuncio ufficiale della gravidanza di lei
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Dopo l'annuncio, atteso e previsto dai fan, della gravidanza di Giulia Honegger, Fedez sarebbe pronto a trovare una nuova casa. Nessuna conferma al momento, solo una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: nel video, il rapper mostra i lavori in corso in un ampio salotto, come si evince dai cartoni posizionati a terra. Protagonisti immancabili anche i due cani, Silvio e Maurizio.
Un nuovo inizio
Compare poi Giulia con il pancino in vista. La casa si presenta come uno spazio molto luminoso, con una serie di grandi finestre che si affacciano sul quartiere. Un ambiente diverso dal super attico che Fedez condivideva con l'ex moglie Chiara Ferragni, e nel quale lei vive tutt'ora.
"Sono davvero felice di questo mio nuovo nido in cui accogliere e vivermi i veri e unici amori della mia vita: Leo e Vittoria, il carburante del mio benessere e il mio senso di vita". Così scriveva Fedez nel 2024, quando insieme ai figli e a Chiara Ferragni entrava nel nuovo appartamento centralissimo a Milano, nei pressi di Piazza Castello. Il rapper si prepara ora a un nuovo capitolo della sua vita, accanto a Giulia e pronto a diventare genitore per la terza volta.