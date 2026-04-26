Tony Effe e Giulia De Lellis hanno celebrato uno dei traguardi più dolci della loro vita: il battesimo della piccola Priscilla. Il cantante ha pubblicato le foto della giornata sul proprio profilo Instagram condividendole con i suoi follower. Tra uno scatto rubato e qualche racconto di riflesso, si intuisce il calore di una giornata autentica, vissuta tra commozione e pochi intimi.