Tony Effe e Giulia De Lellis, battesimo da sogno per la piccola Priscilla
Una cerimonia riservata, ma elegante: sorrisi, famiglia e dettagli curati per la figlia della coppia
Tony Effe e Giulia De Lellis hanno celebrato uno dei traguardi più dolci della loro vita: il battesimo della piccola Priscilla. Il cantante ha pubblicato le foto della giornata sul proprio profilo Instagram condividendole con i suoi follower. Tra uno scatto rubato e qualche racconto di riflesso, si intuisce il calore di una giornata autentica, vissuta tra commozione e pochi intimi.
Una cerimonia intima e curata
Niente sfarzo esibito, ma un’attenzione infinita ai particolari. La cerimonia è stata un momento raccolto, circondato solo dagli affetti più cari. Da quelle immagini si respira un’eleganza curatissima. Restano impressi gli allestimenti del rinfresco, i decori raffinati e quelle torte giganti e colorate, diventate il cuore visivo del party. Protagonisti assoluti Tony e Giulia, sorridenti e sinceramente emozionati.
Pochi indizi su chiesa e location, ma quanto basta per capire che la festa è stata fatta per essere vissuta, non per essere guardata. Una linea coerente con il desiderio dei due di proteggere i momenti sacri dalla morbosa curiosità del web.
Tra famiglia e progetti futuri
Questo battesimo cade proprio mentre i fan sognano già i fiori d'arancio. Nelle ultime settimane le voci di un possibile matrimonio si sono fatte insistenti, dopo le confessioni dell’influencer nel podcast di Diletta Leotta.
Giulia De Lellis ha svelato una proposta quasi per gioco ricevuta dal rapper: un volo verso Las Vegas per sposarsi lì. Un’idea folle e romantica, che però non convince del tutto lei. De Lellis sogna infatti un sì ufficiale in Italia, con valore legale e tutti i parenti al seguito.
Mentre organizzavano per Priscilla, era spuntata persino la suggestione di unire i due eventi. Un’ipotesi rimasta nel cassetto, senza troppi giri di parole. "Non voglio forzare la mano", ha chiarito Giulia De Lellis, facendo capire che ogni cosa avverrà a tempo debito.
Per adesso, ogni attenzione è per Priscilla. Il battesimo è una tappa che unisce e che racconta di una coppia sempre più proiettata verso la famiglia. Tutto il resto, nozze incluse, saprà aspettare.
Giulia De Lellis e Tony Effe, la prima passeggiata romana con Priscilla
© Tgcom24
© Tgcom24