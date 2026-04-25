Alessia Pecchia e Luk3: arriva la risposta alle voci di rottura

Un video su TikTok, una coreografia romantica e un bacio che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan. Alessia Pecchia, ballerina professionista di Amici, torna sotto i riflettori per la sua vita privata, condividendo un momento di tenerezza e complicità insieme a Luk3. In pochi giorni, il filmato ha superato le 900mila visualizzazioni, riaccendendo l'attenzione su una delle coppie più seguite del talent.