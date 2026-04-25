Alessia Pecchia e Luk3: arriva la risposta alle voci di rottura
Crisi rientrata o rottura definitiva? I due ex concorrenti di Amici smontano le indiscrezioni con un post che non lascia spazio a dubbi
Luk3 e Alessia Pecchia © Instagram
Un video su TikTok, una coreografia romantica e un bacio che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan. Alessia Pecchia, ballerina professionista di Amici, torna sotto i riflettori per la sua vita privata, condividendo un momento di tenerezza e complicità insieme a Luk3. In pochi giorni, il filmato ha superato le 900mila visualizzazioni, riaccendendo l'attenzione su una delle coppie più seguite del talent.
Il video, pubblicato sul profilo TikTok di Alessia, dove conta 278mila follower e oltre 6,5 milioni di like, mostra i due impegnati in un ballo sulle note di "Dardos" di Romeo Santos, concluso con un bacio appassionato. Un dettaglio che molti fan hanno letto come una risposta chiara alle voci di rottura circolate nelle ultime settimane.
Dalla scuola di Amici alla vita fuori dal talent
La storia tra Alessia Pecchia e Luk3 è nata tra i banchi della 24esima edizione di Amici. All'inizio vissuta lontano dai riflettori, la relazione è stata ufficializzata solo in prossimità dell'inizio del Serale.
Finita l'esperienza televisiva, i due hanno continuato a frequentarsi anche lontano dalle telecamere, apparendo più volte insieme.
Le voci di crisi
Nelle scorse settimane, diverse indiscrezioni avevano parlato di una possibile rottura definitiva. L'assenza di foto insieme e di interazioni pubbliche aveva alimentato i sospetti, spingendo molti fan a credere che la storia fosse arrivata al capolinea.
La risposta su TikTok
A smentire tutto, però, è stato proprio il video condiviso da Alessia. Nel filmato, la ballerina prova a insegnare a Luk3 a ballare la bachata: lei sicura e sensuale, lui più impacciato ma divertito. Ne nasce un momento spontaneo, leggero, che racconta una complicità ancora forte.
Più che di una crisi, quindi, sembra trattarsi di una relazione vissuta lontano dall'eccessiva esposizione mediatica.
Chi sono Alessia Pecchia e Luk3
Alessia Pecchia è una ballerina professionista specializzata nei balli latinoamericani, diventata uno dei volti più riconoscibili del talent prima come allieva e poi nel cast dei professionisti.
Luk3 è un cantante emerso nella stessa edizione di Amici, uscito durante le prime fasi del Serale, ma capace di conquistare il pubblico. Entrambi molto attivi sui social, hanno sempre scelto di mantenere una certa discrezione sulla loro relazione.
La situazione oggi
Nessuna dichiarazione ufficiale, quindi, ma segnali evidenti: Alessia Pecchia e Luk3 sono ancora una coppia. Tra coreografie, ironia e gesti affettuosi, continuano a vivere la loro storia lontano dai riflettori, con buona pace di chi aveva scommesso sulla loro rottura.