Luk3 chiude il tour nei club: "Nei live ho vissuto i brani in maniera più intensa, ora mi prendo tempo per vivere"

L'interesse per loro lo hai maturato quando hai scelto di cantare o anche prima

Mi sono sempre piaciuti, anche se adesso li guardo in maniera diversa. Ho approfondito e allargato i miei orizzonti, li ho seguiti in maniera più attenta ai concerti e ho studiato anche alcuni pezzi meno conosciuti.



Hai qualche consiglio che ti senti di dare agli allievi di "Amici" di questa edizione che, come hai fatto tu, stanno cercando di realizzare il proprio sogno?

Avendo vissuto il post "Amici", mi sento di dire che non bisogna correre. Di viversi quei momenti non come un punto di arrivo, ma come un modo per crescere. Nell'estate dopo "Amici" ti arrivano davvero tante cose: live, la folla e l'affetto del pubblico. Bisogna non montarsi la testa perché siamo ancora tanto giovani, c'è tanto da costruire.