Luk3 pubblica "Diciotto": "Da TikTok ad 'Amici', ora la mia strada è chiara"

È stata un po' la ciliegina sulla torta. L'ho sempre visto come una cosa in più che andava accolta come tale, perché ce lo siamo detti dall'inizio, il focus era per me la musica, per lei il ballo. Finché è una cosa che nasce in maniera così naturale, una cosa così vera, è qualcosa che va per forza comunque accolto, però ti ripeto, è una situazione in cui non metti i bastoni tra le due, quindi questo è il bello.