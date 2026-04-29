Nel 2020, ospite al programma Break 7, l'attore aveva dedicato all'ex moglie un discorso commovente: "La vita che ho vissuto con Melanie è stata bellissima. Sono stati 20 anni meravigliosi in cui abbiamo dato il meglio di noi, abbiamo vissuto momenti preziosi che non dimenticherò mai, abbiamo avuto una figlia meravigliosa che amiamo entrambi ed è la cosa migliore che avremmo potuto fare insieme. Anche se siamo legalmente separati e tutto il resto, lei è la mia famiglia". Una dedica che trova conferma nella foto pubblicata.