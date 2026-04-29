Antonio Banderas pubblica sui social una foto con la figlia, il genero e Melanie Griffith
L'attore ha pubblicato su Instagram uno scatto in compaiono la figlia Stella, il genero Alex e l'ex moglie con cui è stato sposato diciotto anni
"Ho trascorso una giornata meravigliosa e divertente a Los Angeles con mio genero Alex, mia figlia Stella e la mia ex moglie e amica di una vita, Melanie". Così scrive Antonio Banderas su Instagram in descrizione a una foto che lo ritrae su un divano insieme alla famiglia e a Melanie Griffith. Dopo diciott'anni di matrimonio e il divorzio nel 2014, Banderas e Griffith hanno scelto di rimanere in buoni rapporti.
Il riavvicinamento per il bene di Stella
A presentare la domanda di separazione era stata l'attrice, che in quegli anni si fece rimuovere anche il tatuaggio a forma di cuore dedicato all'ex marito. Con il tempo, però, da questo divorzio è sorta una grande amicizia fra i due. L'ha dimostrato la loro presenza al matrimonio di Stella e Álex Gruszynski.
"Io e Melanie abbiamo sempre capito che, nonostante le nostre divergenze, dovevamo mettere Stella al primo posto. La chiave della nostra amicizia è la responsabilità che abbiamo come genitori e il sincero affetto che proviamo l'uno per l'altra. Se una relazione ti ha dato la cosa migliore della tua vita, come mia figlia, non puoi lasciare che finisca con risentimento", aveva detto Banderas alla rivista di gossip Hola!.
"Vent'anni meravigliosi"
Nel 2020, ospite al programma Break 7, l'attore aveva dedicato all'ex moglie un discorso commovente: "La vita che ho vissuto con Melanie è stata bellissima. Sono stati 20 anni meravigliosi in cui abbiamo dato il meglio di noi, abbiamo vissuto momenti preziosi che non dimenticherò mai, abbiamo avuto una figlia meravigliosa che amiamo entrambi ed è la cosa migliore che avremmo potuto fare insieme. Anche se siamo legalmente separati e tutto il resto, lei è la mia famiglia". Una dedica che trova conferma nella foto pubblicata.