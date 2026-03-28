"Dicevano: 'Tu sei qui per interpretare i cattivi'. Il punto è che qualche anno dopo mi ritrovai con una maschera, un cappello, una spada e un mantello, e il cattivo era Capitan Love, che era biondo e aveva gli occhi azzurri", ha raccontato Banderas al Times. "Ancora più importante è Il Gatto con gli Stivali, perché è per i bambini. Vedono un gatto che ha un accento spagnolo, persino andaluso, ed è un bravo ragazzo".