La figlia di Antonio Banderas e Melanie Griffith vuole "eliminare" la madre dal suo cognome

Stella del Carmen Banderas Griffith, figlia di Melanie Griffith e Antonio Banderas, vuole far rimuovere dal suo cognome quello della madre. La modella e attrice spagnola, 25 anni, ne ha già fatto richiesta ad un giudice di Los Angeles dichiarando di voler abbreviare legalmente il suo nome: "Di solito non uso 'Griffith' quando mi riferisco a me stessa o sui documenti e vorrei chiamarmi solo Stella del Carmen Banderas".