Melanie Griffith incanta i fan con il suo fisico perfetto: a 63 anni in lingerie ha ancora qualcosa da dire

In lingerie rosa con i capelli raccolti a turbante in un asciugamano Melanie Griffith posa sul bordo della vasca del bagno di casa sua. L'attrice sfoggia un fisico invidiabile a 63 anni e ammicca ai suoi oltre 500mila follower, promuovendo il mese per la consapevolezza del cancro al seno. Non è però la sola star a "spogliarsi" per la giusta causa. Nei giorni scorsi anche Dakota Fanning, January Jones, Lisa Rinna e molte altre hanno invitato tutti alla raccolta fondi per il Women's Cancer Research Fund... in reggiseno e mutandine.