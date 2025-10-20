Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
Sorella di Dakota Johnson

Stella Banderas si è sposata: la figlia di Antonio Banderas e Melanie a nozze con Alex Gruszynski

Nozze blindate all'Abadia Retuerta di Valladolid, tra gli ospiti anche Malia e Sasha Obama

20 Ott 2025 - 11:39
1 di 17
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Stella Banderas si è sposata: la figlia di Antonio Banderas e Melanie Griffith a nozze con Alex Gruszynski in Spagna all'Abadia Retuerta di Valladolid, un monastero trasformato in cantina di lusso, rifugio perfetto per vip. Al sì, infatti hanno partecipato anche Dakota Johnson e Tippi Hedren, rispettivamente sorella e nonna di Stella. Vietati i cellulari, ma Banderas è uscito per brindare con i fotografi assiepati nel tentativo di immortalare gli sposi. “E’ stato molto bello, molto emozionante. Siamo molto felici” ha detto confermando che ai presenti sono scappate “molte lacrime”.

Leggi anche

La figlia di Antonio Banderas e Melanie Griffith vuole "eliminare" la madre dal suo cognome

Reunion di famiglia

  Il matrimonio blindato di Stella Banderas è stato anche una perfetta reunion di famiglia. Il papà Antonio Banderas ha accompagnato la figlia all'altare. La cerimonia è stata officiata dall'attore Blake Lee e pare che le nozze di Stella e Alex Gruszynski si siano concluse con la musica di “Here, There and Everywhere” dei Beatles. La mamma Melanie Griffith era circondata da tutti i suoi figli: Dakota Johnson, Jesse Johnson e Alexander Bauer. Presente tra i 200 invitati anche la nonna della sposa, l’attrice Tippi Hedren. Tra gli ospiti le figlie di Barack e Michelle Obama, Malia e Sasha.

Leggi anche

Antonio Banderas è un devoto "Nazareno" durante la processione della Settimana Santa

Il brindisi con la stampa

  Vietati i cellulari! Gli ospiti non hanno potuto immortalare la festa e nemmeno i fotografi che attendevano sposi e ospiti all’ingresso della tenuta. Dopo la cerimonia Antonio Banderas è andato dalla stampa per brindare. Antonio era elegante con un classico smoking nero abbinato a una camicia bianca e un papillon.

Leggi anche

Al cinema Antonio Banderas spietato in "Clean Up Crew - Specialisti in lavori sporchi"

Antonio Banderas e Melanie Griffith

 Antonio e Melanie hanno dato alla luce la loro figlia Stella nel 1996, lo stesso anno in cui si sono sposati. Nel 2015 hanno divorziato, ma sono rimasti amici intimi nonostante la separazione. "Sono un caro amico della mia ex moglie. Non ho niente contro di lei - diceva l'attore a Fox News Digital nel 2023 - È una donna meravigliosa e continuo a rispettare e sostenere l'idea che tutto ciò che è successo tra me e lei per 20 anni sia stato meraviglioso". Melanie Griffith, la cui madre è l'attrice Tippi Hedren, è stata precedentemente sposata con Don Johnson, con cui ha una figlia, Dakota Johnson. È anche mamma di Alexander Bauer, avuto con l'ex fidanzato Steven Bauer. 

 

Ti potrebbe interessare

antonio banderas
melanie griffith
gossip

Sullo stesso tema