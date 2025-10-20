Stella Banderas si è sposata: la figlia di Antonio Banderas e Melanie a nozze con Alex Gruszynski

© IPA
© IPA
Nozze blindate all'Abadia Retuerta di Valladolid, tra gli ospiti anche Malia e Sasha Obama
© IPA
© IPA
Stella Banderas si è sposata: la figlia di Antonio Banderas e Melanie Griffith a nozze con Alex Gruszynski in Spagna all'Abadia Retuerta di Valladolid, un monastero trasformato in cantina di lusso, rifugio perfetto per vip. Al sì, infatti hanno partecipato anche Dakota Johnson e Tippi Hedren, rispettivamente sorella e nonna di Stella. Vietati i cellulari, ma Banderas è uscito per brindare con i fotografi assiepati nel tentativo di immortalare gli sposi. “E’ stato molto bello, molto emozionante. Siamo molto felici” ha detto confermando che ai presenti sono scappate “molte lacrime”.
Il matrimonio blindato di Stella Banderas è stato anche una perfetta reunion di famiglia. Il papà Antonio Banderas ha accompagnato la figlia all'altare. La cerimonia è stata officiata dall'attore Blake Lee e pare che le nozze di Stella e Alex Gruszynski si siano concluse con la musica di “Here, There and Everywhere” dei Beatles. La mamma Melanie Griffith era circondata da tutti i suoi figli: Dakota Johnson, Jesse Johnson e Alexander Bauer. Presente tra i 200 invitati anche la nonna della sposa, l’attrice Tippi Hedren. Tra gli ospiti le figlie di Barack e Michelle Obama, Malia e Sasha.
Vietati i cellulari! Gli ospiti non hanno potuto immortalare la festa e nemmeno i fotografi che attendevano sposi e ospiti all’ingresso della tenuta. Dopo la cerimonia Antonio Banderas è andato dalla stampa per brindare. Antonio era elegante con un classico smoking nero abbinato a una camicia bianca e un papillon.
Antonio e Melanie hanno dato alla luce la loro figlia Stella nel 1996, lo stesso anno in cui si sono sposati. Nel 2015 hanno divorziato, ma sono rimasti amici intimi nonostante la separazione. "Sono un caro amico della mia ex moglie. Non ho niente contro di lei - diceva l'attore a Fox News Digital nel 2023 - È una donna meravigliosa e continuo a rispettare e sostenere l'idea che tutto ciò che è successo tra me e lei per 20 anni sia stato meraviglioso". Melanie Griffith, la cui madre è l'attrice Tippi Hedren, è stata precedentemente sposata con Don Johnson, con cui ha una figlia, Dakota Johnson. È anche mamma di Alexander Bauer, avuto con l'ex fidanzato Steven Bauer.