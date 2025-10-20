Stella Banderas si è sposata: la figlia di Antonio Banderas e Melanie a nozze con Alex Gruszynski

Antonio e Melanie hanno dato alla luce la loro figlia Stella nel 1996, lo stesso anno in cui si sono sposati. Nel 2015 hanno divorziato, ma sono rimasti amici intimi nonostante la separazione. "Sono un caro amico della mia ex moglie. Non ho niente contro di lei - diceva l'attore a Fox News Digital nel 2023 - È una donna meravigliosa e continuo a rispettare e sostenere l'idea che tutto ciò che è successo tra me e lei per 20 anni sia stato meraviglioso". Melanie Griffith, la cui madre è l'attrice Tippi Hedren, è stata precedentemente sposata con Don Johnson, con cui ha una figlia, Dakota Johnson. È anche mamma di Alexander Bauer, avuto con l'ex fidanzato Steven Bauer.