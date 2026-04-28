Nel corso dell'intervista, la Hunziker ha parlato anche del rapporto con la famiglia e soprattutto con il padre. "Mio padre era meraviglioso, era un artista, ma aveva delle fragilità e questa cosa ha segnato le mie relazioni. Ho sempre riconosciuto nell'uomo il potenziale di un amore tenero, ma ho necessità di avere accanto una persona risolta e, soprattutto, che mi faccia sentire protetta", racconta la conduttrice. "Mi sono fatta una bella corazza, sia fisicamente che emotivamente. Sono molto maschile e questo accomuna spessissimo le donne che hanno dovuto contare sulle proprie forze. Però adesso è un buon momento", ha aggiunto.