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Michelle Hunziker e Giulio Berruti escono allo scoperto, lei commenta: "Sono felice"

La conduttrice parla per la prima volta sul nuovo compagno e del legame speciale con l'ex marito Eros Ramazzotti

28 Apr 2026 - 16:12
© Tgcom24

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Dopo mesi di rumors che non smettevano di rincorrersi, arriva la conferma: Michelle Hunziker e Giulio Berruti stanno insieme. A rompere il ghiaccio sulla questione è la conduttrice durante un'intervista al settimanale Chi. Sul nuovo compagno ha detto: "Ho mollato tutte le corazze, tutti i muri di Berlino che avevo costruito intorno a me. Sono felice, ma cerco di mantenere protetta questa felicità".

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L'affetto per il padre

 Nel corso dell'intervista, la Hunziker ha parlato anche del rapporto con la famiglia e soprattutto con il padre. "Mio padre era meraviglioso, era un artista, ma aveva delle fragilità e questa cosa ha segnato le mie relazioni. Ho sempre riconosciuto nell'uomo il potenziale di un amore tenero, ma ho necessità di avere accanto una persona risolta e, soprattutto, che mi faccia sentire protetta", racconta la conduttrice. "Mi sono fatta una bella corazza, sia fisicamente che emotivamente. Sono molto maschile e questo accomuna spessissimo le donne che hanno dovuto contare sulle proprie forze. Però adesso è un buon momento", ha aggiunto.

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Il legame con Eros Ramazzotti

 Nuovi amori, cambiamenti ma sempre un grande affetto per l'ex marito Eros Ramazzotti, padre della loro figlia Aurora: "È la mia persona preferita. Fa parte della mia vita, della mia famiglia, gli vorrò sempre bene, guai a chi me lo tocca. Siamo come fratelli e siamo collegati da un affetto profondo che si è evoluto nel tempo e che auguro a tutti quanti di poter vivere". 

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