Brit Awards 2026, dalla pluripremiata Oliva Dean al ritorno di Harry Styles: i momenti clou
© Getty | Harry Styles ai Brit Awards 2026
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Un diamante al dito dell'attrice fa sorgere domande sulla relazione con la popstar: i fan sognano
Harry Styles e Zoë Kravitz (Wikimedia Commons) © Wikipedia
Un dettaglio piccolo ma appariscente è bastato per riaccendere il gossip globale. Zoë Kravitz è stata avvistata a Londra con un anello di diamanti ben visibile al dito. E tanto basta per far tornare sotto i riflettori la sua presunta relazione con Harry Styles. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma il web ha già fatto il resto: si parla di fidanzamento, qualcuno azzarda perfino nozze imminenti.
Non è la prima volta in cui i due vengono pizzicati insieme. Da mesi circolano voci su una frequentazione nata lontano dai riflettori e cresciuta tra incontri discreti e partecipazioni agli stessi eventi a Roma, New York e Parigi. Ma finora si era trattato di indizi, mai di prove.
L'anello, però, cambia la prospettiva. Non si tratta di un gioiello qualunque, bensì di un diamante che non passa inosservato, sfoggiato più volte dall'attrice durante le sue uscite londinesi. Alcuni fan hanno fatto notare come l'attrice avesse indossato un gioiello simile per una campagna pubblicitaria lo scorso novembre. Eppure, questa volta, la situazione sembra ben diversa.
Le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social, con i fan hanno analizzato ogni scatto, cercando conferme alle loro teorie e confrontando vari dettagli.
La storia tra Harry Styles e Zoë Kravitz, se così si può definire, resta senza etichette ufficiali. Secondo indiscrezioni, i due si frequenterebbero dalla scorsa estate, muovendosi tra Londra e altri set internazionali.
Lui, star globale della musica ex frontman degli One Direction. Lei, figlia di Lenny Kravitz e attrice impegnata sul fronte cinematografico, con progetti come Una scomoda circostanza - Caught Stealing di Darren Aronofsky o il personaggio di Catwoman in The Batman di Matt Reeves al fianco di Robert Pattinson. I loro percorsi si sono incrociati più volte negli ultimi mesi: presenze agli stessi eventi, supporto reciproco, apparizioni mai troppo esposte.
Il silenzio, però, resta la linea scelta da entrambi. Nessuna foto insieme pubblicata, nessuna conferma diretta. Una strategia che alimenta ancora di più la curiosità. E ora c’è quell'anello. Un dettaglio che sposta il racconto su un altro livello. Fidanzamento reale o semplice accessorio? Per ora non ci sono risposte.
© Getty | Harry Styles ai Brit Awards 2026
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