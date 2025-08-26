Harry Styles e Zoe Kravitz sono una nuova coppia? Insieme a Roma e a Londra

Alcune fonti sostengono che fossero insieme quasi una settimana prima di Roma, con alcuni curiosi che li hanno notati al Rita's Bistro di Soho, secondo quanto scrive il Sun. L'appuntamento tra Harry e Zoe avrebbe avuto luogo dopo la première del suo nuovo film, "Una scomoda circostanza", a Leicester Square, un evento a cui ha partecipato con i suoi co-protagonisti Matt Smith e Austin Butler. Una fonte ha riferito: "Harry e Zoe erano nascosti in un angolo del Rita's e si stavano baciando come adolescenti. Sembravano davvero presi l'uno dall'altra e non sembrava importasse loro se qualcuno li avesse visti".