Harry Styles e Zoe Kravitz sono una nuova coppia? Insieme a Roma e a Londra

I due sono stati avvistati in atteggiamenti abbastanza intimi. Qualche giorno fa l'attrice sembrava vicina al collega Austin Butler, con il quale sta presentando "Una scomoda circostanza"
Recentemente si è parlato di una presunta relazione tra Zoe Kravitz e Austin Butler, entrambi protagonisti di "Una scomoda circostanza", thriller di Darren Aronofsky. Dunque una nuova relazione per la figlia di Lenny Kravitz? Ancora presto per dirlo, anche perché i tabloid inglesi puntano invece su Harry Styles come partner di Zoe: sarebbero infatti nelle prime fasi di una nuova storia d'amore e sono stati "visti baciarsi in un ristorante londinese" pochi giorni prima di essere avvistati insieme a Roma. I due sono stati fotografati mentre si godevano una romantica passeggiata nella Capitale, durante la quale hanno camminato a braccetto.
Alcune fonti sostengono che fossero insieme quasi una settimana prima di Roma, con alcuni curiosi che li hanno notati al Rita's Bistro di Soho, secondo quanto scrive il Sun. L'appuntamento tra Harry e Zoe avrebbe avuto luogo dopo la première del suo nuovo film, "Una scomoda circostanza", a Leicester Square, un evento a cui ha partecipato con i suoi co-protagonisti Matt Smith e Austin Butler. Una fonte ha riferito: "Harry e Zoe erano nascosti in un angolo del Rita's e si stavano baciando come adolescenti. Sembravano davvero presi l'uno dall'altra e non sembrava importasse loro se qualcuno li avesse visti".
"Sono entrati insieme, è stato sicuramente un appuntamento, sono una coppia meravigliosa", ha aggiunto la fonte. Questo avvistamento arriva dopo che l'attrice di "The Batman" è stata vista camminare a braccetto con la megastar del pop a Roma in un video condiviso dai fan sui social. Zoe, 36 anni, figlia di Lisa Bonet e del rocker Lenny Kravitz, era in un miniabito bianco con ballerine nere e un cappellino da baseball scuro, mentre, Harry, 31 anni, indossava una giacca di jeans e jeans coordinati, insieme a sneakers bianche e nere. L'avvistamento ha scatenato ovviamente speculazioni tra i fan sulla situazione sentimentale tra i due.
