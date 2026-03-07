Harry ricorda Liam come una persona dal "cuore davvero gentile, qualcuno che voleva semplicemente fare bene e crescere come artista". Il lutto, ha poi ricordato, l'ha aiutato a riflettere sulla propria vita: "È stato un momento molto importante per me, per guardare la mia vita e chiedermi: "Cosa voglio fare davvero? In che modo voglio vivere la mia vita?". Il cantante ha poi aggiunto che per far vivere al meglio il ricordo di una persona scomparsa è vivere al massimo ogni cosa: "Credo che il modo migliore per onorare gli amici che non ci sono più sia vivere la propria vita fino in fondo".