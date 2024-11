“È una triste perdita per il Wolverhampton, che ha toccato molte persone: la famiglia e gli amici in particolar modo. I fan ne sono stati sconvolti come chiunque altro. La sua eredità continuerà, ma saranno giorni tristi per la gente di Wolverhampton perché, ancora una volta, qualcuno che muore così giovane non è mai accettabile". Poi ha ricordato che alcuni anni fa il consiglio avanzò l’idea di dare a Liam Payne la cosiddetta "Freedom of the City", una sorta di cittadinanza onoraria conferita da un comune a un membro stimato della comunità o a una celebrità

"Penso che sia qualcosa che dobbiamo davvero esaminare nuovamente adesso. Ora è il momento, in particolare con la triste scomparsa di Liam, di cercare qualcosa per ricordarlo"